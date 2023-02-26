Представник ЗС України: не прив’язуйте обстріл до символічних дат

Представник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат попередив українців. Він закликав усіх не прив’язувати обстріл ЗС РФ до конкретних дат, повідомляє “Преса України”.

Юрій Ігнат на момент 26 лютого 2023 року перебуває у Вінниці та зауважив, що люди очікують на обстріл з боку Збройних Сил Російської Федерації у символічні дати. Він попередив усіх українців, що на війні ворожий обстріл може трапитися будь-якої миті.

Ігнат наголосив, що на сході української держави люди не обирають дати, на які будуть обстріли. За його словами, у цих точках України є набагато гарячіше, і вони живуть під постійними обстрілами з боку російських військових.

Також представник Збройних Сил України додав, що очікування обстрілів на конкретні дати може грати на руку ворога. Тому що ці очікування можуть створити хвилювання, які ускладнять роботу правоохоронних органів.

У гарячих точках України люди мешкають під постійними обстрілами. У Бахмуті загинуло 2 особи, і 13 поранено.