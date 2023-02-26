Перша зустріч лідерів: що обговорили принц Файсал та президент Зеленський на переговорах

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії відвідав Україну вперше. Прибув принц Файсал бін Фархан Аль Сауд із робочою метою, повідомляє “Преса України” з посиланням на відео зустрічі президента України та міністра закордонних справ Саудівської Аравії.

Починаючи з появи дипломатичних відносин між Україною та королівством Саудівської Аравії, принц вперше відвідав українську державу.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що цей приїзд стане для України новим кроком до встановлення взаємовигідних відносин із королівством Саудівської Аравії.

Також Володимир Зеленський подякував королівству за підтримку суверенітету та цілісності України в територіальному плані.

Також МЗС Саудівської Аравії зустрілося з Кулебою. Вони обговорили питання щодо порядку денного регіонального характеру. Їм вдалося досягти згоди щодо залучення бізнесів різних розмірностей України та Саудівської Аравії.

Можливо, серед взаємодій України та Саудівської Аравії буде й танкова підтримка.