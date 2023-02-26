Херсонські бійці протистоять Росії: відтіснення ворога на Дніпрі

Українські військові працюють на відтіснення російських солдатів від Дніпра на Херсонщині. Дніпром часто проходить лінія фронту, повідомляє “Преса України”.

Наталія Гуменюк заявляє, що херсонські бійці Збройних Сил України працюють на відтіснення ворога. Також херсонські бойовики сподіваються на підтримку з боку країн-партнерів, на постачання зброї далекого бою та бойових припасів. За словами військовослужбовців, це буде “найрезультативнішим впливом на росіян”.

Наталія Гуменюк наголосила, що пріоритетною метою для українських військових є запаси Збройних Сил Російської Федерації. Це аргументовано тим, що щільність вогню ЗС РФ висока, і без ліквідації ворожих запасів відтіснення неможливо.

Лівобережна частина області стала для російських військових набагато менш спокійною. Українські бійці не дають їм там спокою.

Раніше українські солдати ліквідували 10 російських солдатів та 5 одиниць техніки.