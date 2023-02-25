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Неділя, 26 Лютого

Міністр енергетики України назвав умову, за якої світло не відключатиметься

Галущенко назвав умову, за якої не відключатимуть світло.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Якщо Збройні Сили Російської Федерації припинять обстріл енергетичної інфраструктури України, світло перестануть відключати. Герман Галущенко розповів деталі, повідомляє “Преса України”.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що відключення електроенергії в Україні може здійснюватися лише для проведення ремонту. За умови відсутності обстрілів енергетичної інфраструктури з боку ЗС РФ світло в Україні не пропадатиме.

Він наголосив, що українські електростанції створюють електрику без дефіциту. Стільки скільки споживає народ української держави.

Також він додав, що зростання цін на електрику не передбачається. Вони можуть розпочатися лише після опалювального сезону. Українські електростанції поки що виходять у “нуль”, не заповнюючи резерви електроенергії, але це питання часу.

Нагадаємо, енергетика в Україні постійно “зеленіє

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