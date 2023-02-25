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Неділя, 26 Лютого

Індія підтримує G20 у засудженні військових злочинів Росії в Україні

Країни G20 рішуче налаштовані проти воєнних злочинів ЗС РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Країни G20 рішуче налаштовані по відношенню до Російської Федерації. Усі члени G20 готові до засудження військових злочинів Збройних Сил Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Guardian.

Індія підтримує G20, називаючи їх “форумом для вирішення питань щодо безпеки”.

Остання зустріч країн G20 відбулася у листопаді. На ній країни-партнери засудили дії Російської Федерації на території української держави. Вони впевнено заявили, що війна Росії та України посилює нестабільність на світовій економічній арені.

У заяві Індії говориться, що сучасність має бути часом демократії та діалогів між країнами, а не епохою воєн між сусідніми державами.

Нагадаємо, раніше Індія виступала проти санкцій у бік Російської Федерації.

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