Банківські гіганти Росії втратять мільярди через нові санкції ЄС

Євросоюз запровадив санкційні обмеження 25 лютого 2023 року проти одразу трьох російських банків. У документі ЄС зазначено, які банки потрапили під санкції, повідомляє “Преса України” з посиланням на документ.

Європейський Союз наклав санкції на три банки Російської Федерації. До їх списку потрапляють Альфа-банк, Росбанк, Банк “Тінькофф”.

Санкційні обмеження на території Європи можуть відчутно вдарити в економіку країни-агресора. Це затримає твір ракет, які останнім часом дедалі менше у ЗС РФ. Виробництво бойових запасів для Збройних Сил Російської Федерації намагається наздогнати витрати, а військові скорочувати витрати боєприпасів.

Обмеження з боку Європи також стане складністю для уряду Російської Федерації у війні проти України.

Під санкції раніше потрапляли інші компанії російського походження.