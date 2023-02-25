Актуально
Підписатися
Неділя, 26 Лютого

Банківські гіганти Росії втратять мільярди через нові санкції ЄС

Європа додала до списку санкцій російські банки.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Євросоюз запровадив санкційні обмеження 25 лютого 2023 року проти одразу трьох російських банків. У документі ЄС зазначено, які банки потрапили під санкції, повідомляє “Преса України” з посиланням на документ.

Європейський Союз наклав санкції на три банки Російської Федерації. До їх списку потрапляють Альфа-банк, Росбанк, Банк “Тінькофф”.

Санкційні обмеження на території Європи можуть відчутно вдарити в економіку країни-агресора. Це затримає твір ракет, які останнім часом дедалі менше у ЗС РФ. Виробництво бойових запасів для Збройних Сил Російської Федерації намагається наздогнати витрати, а військові скорочувати витрати боєприпасів.

Обмеження з боку Європи також стане складністю для уряду Російської Федерації у війні проти України.

Під санкції раніше потрапляли інші компанії російського походження.

Post Views: 14

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.