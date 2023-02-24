Санкції проти РФ лише посилюються: США встановлюють 200% мито на російський алюміній

З 10 березня 2023 року Сполучені Штати зроблять імпорт російського алюмінію вдвічі дорожчим. Те саме стосується всіх продуктів цього металу, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт Білого дому.

Джо Байден визначив необхідну стелю підвищення санкцій на алюміній, що виробляється в Російській Федерації. Він установив 200% мита за цей метал. Президент Сполучених Штатів Америки також підкреслив, що цей крок зроблено для підвищення внутрішніх потужностей Америки.

Мито стосуватиметься будь-яких продуктів, у яких міститься алюміній первинного типу, який був виготовлений у країні-агресорі Російської Федерації.

Таке суворе обмеження допоможе витіснити частину металургії РФ зі світового ринку, а також дати поштовх іншим країнам.

Раніше Україна також готувала санкції проти країни-агресора.