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П’ятниця, 24 Лютого

Кремль продовжує штурмувати уми: Росія загрожує Україні та США

Росія загрожує "адекватною реакцією" Україні, НАТО та США.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Верхівка Кремля продовжує нести пропаганду у маси. Продовжуються погрози про сприйняття “вторгнення” у Придністров’я як напад на Російську Федерацію, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство закордонних справ Російської Федерації.

Міністерство закордонних справ РФ пригрозило Україні, Сполученим Штатам Америки та Альянсу НАТО, що “чергові авантюрні кроки” будуть розцінені як напад на Росію.

МЗС Російської Федерації заявило, що будь-які дії проти так званих “миротворців” на території Придністров’я викличуть “адекватну реакцію” з боку Росії. Будь-яка загроза безпеці російським військовим у Придністров’ї буде розцінена як напад на Російську Федерацію з боку країни-агресора. Таким чином МЗС РФ створило пропагандистський ґрунт для риторики “ми попереджали, а вони напали”.

Раніше МЗС РФ обіцяло військову відповідь Європі.

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