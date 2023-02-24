Французький президент закликав Туреччину до нарощування тиску на Росію

Президент Франції закликав турецького главу збільшити тиск проти Російської Федерації, повідомляє “Преса України”, із посиланням на Le Point.

Між главами французької та турецької держав відбулася телефонна розмова, в якій президент Франції закликав до посилення санкцій проти РФ. Також Макрон підкреслив, що дуже важливим є жорстке контролювання спроб обходу санкційних обмежень з боку країни-агресора.

Еммануель Макрон також доповнив свої слова необхідністю посилення підтримки Збройних Сил України, щоб Україна могла перемогти Російську Федерацію у війні.

Макрон та Ердоган під час розмови підтвердили факт своєї прихильності до того, щоб Україна залишила свій суверенітет та захистила свою територіальну цілісність від нападів Збройних Сил Російської Федерації.

Макрон і раніше обіцяв підтримувати українську державу у війні з ЗС РФ.