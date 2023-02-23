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Четвер, 23 Лютого

Незаконні добрива з Гродно Азот: Литва вживає заходів для підтримки санкцій

Литва продовжує боротися з обходом санкцій проти РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

У рамках підтримки активності санкцій з Литви вилучили добрив карбамідного типу загальною вартістю 2 мільйони євро, повідомляє “Преса України” з посиланням на Lrt.

Директор литовського митного департаменту заявив, що було відкрито справу щодо порушення санкцій проти Білорусі. У литву імпортували велику партію добрив із підстанційної держави. Через це органи правопорядку зробили обшук та вилучили контрабанди на 2 мільйони євро. Під час обшуків, що проходили у трьох литовських містах, правоохоронці затримали двох людей.

Слідчі виявили виробника нелегальних добрив, це виявилося підприємство “Гродно Азот”, яке потрапляє до списку схильних до санкцій.

Щоб уникнути санкцій, контрабанда доставлялася до державного порту Клайпеда.

Також під дію санкцій потрапили російські зірки.

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