Індія стала проти санкцій спрямованих на Російську Федерацію. Під час річного головування Індія висловилася проти обговорень обмежень РФ за її агресію у бік української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

23 лютого 2023 року в Індії відбудуться збори G20 на яких, за словами японського Міністра фінансів, також обговорюватимуться доповнення до санкцій проти країни-агресора Російської Федерації. Індія виступила проти цих обговорень.

Індійський дипломат озвучив, що Індія не зацікавлена в додаткових обмеженнях у бік російської держави. Так само вона не зацікавлена у їхній підтримці. Він наголосив на своїх словах тим, що вже існуючі санкції проти країни-агресора вже вплинули на світ.

Нагадаємо, санкції торкнулися також російських зірок.