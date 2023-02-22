Актуально
Підписатися
Четвер, 23 Лютого

Індія проти санкцій спрямованих на РФ: Чому нові обмеження викликають суперечки

Індія стала проти санкцій спрямованих на Російську Федерацію.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Індія стала проти санкцій спрямованих на Російську Федерацію. Під час річного головування Індія висловилася проти обговорень обмежень РФ за її агресію у бік української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

23 лютого 2023 року в Індії відбудуться збори G20 на яких, за словами японського Міністра фінансів, також обговорюватимуться доповнення до санкцій проти країни-агресора Російської Федерації. Індія виступила проти цих обговорень.

Індійський дипломат озвучив, що Індія не зацікавлена в додаткових обмеженнях у бік російської держави. Так само вона не зацікавлена у їхній підтримці. Він наголосив на своїх словах тим, що вже існуючі санкції проти країни-агресора вже вплинули на світ.

Нагадаємо, санкції торкнулися також російських зірок.

Post Views: 25

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.