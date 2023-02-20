Україна на порозі історичного договору з МВФ: що це означає для економіки країни

Українська держава хоче одержати нову програму від МВФ. Розмір програми, що очікується Україною, дорівнює 15 мільярдам доларів США, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм запис про проведення зустрічі з МВФ.

Денис Шмигаль виклав пост у телеграм, де прозвітував про зустріч із Міжнародним Валютним Фондом. Прем’єр-міністр української держави заявив, що хоче домогтися від МВФ програми розміром 15 мільярдів доларів на потреби України.

Україна за його словами вже досягла певних успіхів з міжнародним фондом, особливо у структурному плані. Тому багаторічний план очікується на такий розмір.

Як заявив прем’єр України, програма складатиметься із двох частин. Перша з них – це негайна підтримка української держави у фінансовому плані. Друга – підтримка реформ структурного типу, які будуть покликані на відновлення держави.

Раніше прем’єр України відгукнувся про іноземців, які працюють в Україні.