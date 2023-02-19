Ведмідь Берлінале у національних кольорах України: кінофестиваль на знак солідарності з українцями

Церемонію відкриття німецького кінофестивалю проведе чинний президент України Володимир Зеленський. Для цього він використатиме відеозвернення, повідомляє “Преса України“.

Чинний президент української держави відкриє німецький кінофестиваль. Щоб не порушувати власних умов щодо заборони залишення кордонів України чиновникам без державної мети, було обрано формат відеозвернення. Фестиваль 2023 року проходитиме під егідою солідарності німецького народу з громадянами української держави. Також на знак протесту агресії Збройних Сил Російської Федерації на території України.

Символом цьогорічного фестивалю стане ведмідь Берлінале, пофарбований у національні кольори України. Таким чином, Берлін підкреслює підтримку України у боротьбі проти країни-агресора.

Німецька держава також підтримувала Україну теплом під час обстрілів критичної інфраструктури з боку ЗС РФ.