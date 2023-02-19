Українські біженці за кордоном можуть отримати допомогу від України під час народження дитини: Як це працює?

Українські біженці у разі народження дитини за кордоном матимуть змогу отримати підтримку України. Українська держава готова допомогти біженцям, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство реінтеграції.

Отримання державної підтримки можливе лише за особистого звернення до відповідних органів захисту соціального характеру, що складно в умовах військового конфлікту Збройних Сил України та Збройних Сил Російської Федерації.

Для полегшення процесу звернення до органів соціального захисту влада розробила законопроект, завдяки якому дорослі можуть використовувати спрощену схему отримання державної підтримки.

Для отримання допомоги цією схемою потрібно надіслати заяву про допомогу, а також іноземні документи на дитину, народжену за кордоном української держави.

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