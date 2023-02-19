Актуально
Підписатися
Неділя, 19 Лютого

Українські біженці за кордоном можуть отримати допомогу від України під час народження дитини: Як це працює?

Українські біженці можуть одержати підтримку держави при народженні дитини.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Українські біженці у разі народження дитини за кордоном матимуть змогу отримати підтримку України. Українська держава готова допомогти біженцям, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство реінтеграції.

Отримання державної підтримки можливе лише за особистого звернення до відповідних органів захисту соціального характеру, що складно в умовах військового конфлікту Збройних Сил України та Збройних Сил Російської Федерації.

Для полегшення процесу звернення до органів соціального захисту влада розробила законопроект, завдяки якому дорослі можуть використовувати спрощену схему отримання державної підтримки.

Для отримання допомоги цією схемою потрібно надіслати заяву про допомогу, а також іноземні документи на дитину, народжену за кордоном української держави.

Читайте також, біженці, які перебувають у Німеччині, не хочуть залишати країну.

Post Views: 22

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.