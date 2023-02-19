Тернопільський ТЦК у центрі скандалу: смерть солдата через 4 дні після прибуття на фронт

Соцмережі поглинув скандал. Причиною стала смерть військового, який загинув на фронті через 4 дні після прибуття, повідомляє “Преса України” з посиланням на Тернопільський ТЦК

Територіальний центр комплектації пообіцяв розібратися зі скандальною справою про смерть тернополянина, який загинув через 4 дні після прибуття на фронт. Рідні та близькі загиблого Богдана Покитка звинувачують військовий комісаріат у смерті мобілізованого.

Військкомат відповідає на це словами про співчуття та співчуття втрати рідних та близьких загиблого Богдана. Мобілізований пройшов підготовку та вирушив на фронт, де загинув через 4 дні. Наразі у військкоматі відбувається розслідування, метою якого є встановлення осіб, відповідальних за тренування солдатів особового складу Збройних Сил України.

Можливо пізніше стане відомо про інших солдатів, які загинули дуже швидко. На даний момент невідомо, чи це нещасний випадок чи відсутність якісної підготовки.

Нагадаємо, Хмельницький ТЦК надав військовим право вимагати документи.