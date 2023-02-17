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Субота, 18 Лютого

Вчені виявили на Марсі “хвилі” – доказ існування озера

НАСА знайшли докази озера на Марсі.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

На схилах марсіанської гори Шарп зафіксували хвилі. Відкриття здійснив марсохід розробки американської компанії NASA, повідомляє “Преса України” з посиланням на Live Science.

Марс здивував вчених. Марсоходи проходили величезні відстані на озерних відкладах, проте доказ зниклої води знайшли там, де очікувалося сухе простір.

Вчені впевнені, що “хвилі” знайдені технікою є доказом того, що на поверхні Марса тут було озеро.

Ще одним доказом цієї гіпотези стало багатство цього регіону сіллю. Воно могло з’явитися через висихання озера, а скелі утворилися завдяки сильним вітрам Червоної планети.

Це відкриття може стати початком нових досліджень у цій зоні. Вчені можуть почати шукати воду в поглиблених шарах ґрунту Марса.

Також НАСА здійснили перший політ електричного літака.

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