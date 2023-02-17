Міністр оборони України назвав три ключові пункти підсумків зустрічі Рамштайна

Підсумки Рамштайна в Брюсселі підбив голова міністерства оборони України. Резніков розповів про зміцнення “броньованого кулака”, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Олексія Резнікова.

Міністр оборони України зауважив, що результати зустрічі схильні до оптимізму. Він підкреслив три підсумкові пункти Рамштайну.

Забезпечення серйозної відсічі повітряним загрозам.

Поліпшення постачання Збройних Сил України бойовими запасами.

Збільшення кількості українських солдатів, які матимуть якісну бойову підготовку.

Також Резніков підкреслив, що зміцнюється український “броньований кулак”. Міноборони підкреслив, що він через кілька місяців буде здатний до виконання бойових завдань, які поставив головнокомандувач ЗСУ, а також Генеральний штаб.

Так само було підкреслено, що танкова коаліція отримала нові кроки від країн-партнерів до своєї реалізації.

Також міністр оборони України заявив, що Путін ніколи не нападе на НАТО.