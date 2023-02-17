Космічна катастрофа була близькою: Японія скасувала запуск ракети Н3 через поломку

Запуск H3, японської ракети, був негайно перерваний, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Японія здійснила екстрене скасування польоту ракети Н3. Викликано це тим, що один із важливих елементів космічного транспорту, а точніше, один із твердопаливних прискорювачів бокового типу видав збій у своїй роботі. Це могло призвести до катастрофи під час польоту, тому японські вчені скасували політ, який мав відбутися 17 лютого 2023 року о 03:37 за київським часом.

Ця ракета розроблена для відправки на орбіту супутника під назвою ALOS-3. Він створений для спостережень за балістичними ракетами північноєвропейського походження. Для даного інфрачервоного датчика не проблема виявлення об’єкта розміром до 0,8 метра на поверхні Землі.

Японське космічне агентство заявило, що вдруге ракету спробують запустити до кінця березня.

У космос все ж таки змогли відправити нові технології. Компанія Амазон запустила конкурентів Старлінку.