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Субота, 18 Лютого

Фанати української команди перейшли межу на чемпіонаті Європи

Українські вболівальники стилю УАФ 20 000 євро.
Багровий Ілля  Оновлено: Спорт Коментарів немає1 хвилина читання

Українська асоціація футболу отримала штраф через поведінку вболівальників. Неадекватна поведінка фанатів під час матчу, повідомляє “Преса України”.

Етико-дисциплінарний орган Спілки європейських асоціацій футболу видав штраф українській асоціації футболу.

Під час чемпіонату Європи фанати української футбольної команди скандували “Путін – х….ло”, “Бий москаля” та інші неприйнятні з етичного боку кричалки.

Після цього російська пропагандистська інформаційна організація повідомила, що УЄФА вирішили, що кричалки та пісні скандували виключно українські вболівальники, і тому було винесено штраф у розмірі 20 000 євро.

Цю інформацію УЄФА на своїх офіційних порталах не підтверджував, тож це залишається здогадами російських ЗМІ.

Нагадаємо, раніше вболівальники “Динамо” присвятили банер Медведчуку.

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