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П’ятниця, 17 Лютого

Смертельна нічна прогулянка: чоловік загинув після зіткнення з потягом у Львівщині

Трагедія на Львівщині, людину вночі вбив потяг.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Чоловік загинув під колесами поїзда. Трагедія сталася на Львівщині, повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук сторінку Поліція Львівської області.

47-річний чоловік уродженець Львова гуляв залізницею і не помітив товарний поїзд. Невідомо, чи була це випадковість, чи чоловік навмисно “не помітив” товарний потяг. Українець отримав травми несумісні із життям, тому помер на залізничному полотні ще до того, як медики встигли доїхати на місце трагедії.

Це сталося вночі 16 лютого о 1:30 за київським часом.

Територіальний підрозділ поліції відкрив кримінальну справу проти водія товарного поїзда. стаття 276, частина 3 кримінального кодексу України “Порушення техніки безпеки при керуванні та експлуатації залізничного, водного, або повітряного транспорту”.

У Львові так само було здійснено екстрену посадку літака.

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