Фонд Favbet Foundation запускає безкоштовну програму навчання для дітей-жертв війни

Діти, які постраждали від війни, тепер мають програму безкоштовного навчання. Цю нагоду забезпечив фонд благодійного характеру Favbet Foundation, повідомляє “Преса України”.

Favbet Foundation відкрив програму безкоштовного навчання для дітей жертв воєнних дій на території української держави. Мережа Code Club виступила в ролі підрядника даного благодійного проекту, який допомагає дітям здобувати знання в екстримальних умовах воєнних дій. Основний напрямок цієї програми це інформаційні технології. До списків тих, хто можуть навчатися безкоштовно входять: діти українських військових, переселенці, які були змушені покинути кордони своїх міст, сімей, які раніше знаходилися у найгарячіших точках, а також усі діти, які потребують отримання знань та можливостей розвитку майбутньої української держави .

Набір учнів буде оголошено найближчим часом.

Також стали відомі плюси навчання онлайн на прикладі англійської мови.