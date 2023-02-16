Amazon проти Starlink: Компанія Amazon запускає проект Project Kuiper

Компанія Amazon стає конкурентом Starlink. Амазон отримали дозвіл на реалізацію свого проекта Project Kuiper. Цей проект буде конкурувати із Starlink у сфері супутникового інтернету, повідомляє “Преса України” із посиланням на Engadget.

Компанії Амазон дозволили випустити в космос 3236 супутників, які будуть поширювати зону дії інтернету даної компанії.

Сполучені Штати Америки змушували компанію чекати близько трьох років перед отриманням дозволу на реалізацію амбітного проекту.

Умовою для ходу реалізації є двічі на рік надавати звіти про кількість супутників, які були виведені у космос, та кількість утилізованих космічних “роутерів”.

Амазон підкреслили що мають можливість утилізувати використані супутники самостійно, що могло стати головною причиною дозволу.

Нагадуємо, Сполучені Штати Америки позбавили Російську Федерацію 180 000 000 доларів космічного прибутку.