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Четвер, 16 Лютого

Жорстка відповідь: ЗСУ ліквідували ще 10 військових РФ 5 одиниць техніки

Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Українські збройні сили продовжують успішно ліквідувати цілі на полі бою, повідомляє “Преса України”.

Наталія Гуменюк повідомляє, що Збройні Сили України продовжують чинити опір наступу військових сил Російської Федерації. Військові РФ досі маневрують на півдні України, намагаючись знайти місця для логістичних центрів  та утримання власної техніки на території.

Це почалось після стрілянини, яка відбулась на півдні, за словами Наталії Гуменюк. Вона затверджує, що Збройні Сили України змушують ЗС РФ постійно змінювати місця своєї дислокації. Можливо, українські військові чинять такий сильний тиск на бойовиків країни-окупанта.

Наразі є підтверджена інформація щодо ліквідації 10 військових Російської Федерації та 5 одиниць їх військової техніки.

ЗСУ також витримують наступи ворога з п’яти напрямків.

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