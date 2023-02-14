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Середа, 15 Лютого

Знаменитий активіст стає заступником міністра оборони України

Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Міністр оборони України Резніков зробив анонс. Призначення нових людей на роль заступників Олексія Резнікова. Один із кандидатів є засновником “Повернись живим”, повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Віталія Дейнега.

Засновник “Повернись живим” у своєму фейсбуці написав що наразі є дуже близьким до призначення на високу посаду. Заступника міністра оборони України, який працює з питаннями цифрового характера.

Віталій Дейнег погодився на пропозицію посади. Він описав дві причини такого рішення.

Першою причиною є відсутність зобов’язань, що дає змоги нікого не підвести.

Він перебував у журналістському довкіллі, тому побачив війну з багатьох сторін. Це сформувало в нього позицію що Україна може перемогти лише завдяки технічній та мотиваційній перевазі.

Резніков також говорив, що його доля в руках Зеленського.

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