Збройні сили України готові до швидкої технологічної переваги у боротьбі проти ЗС РФ

Уряд української держави підтримав проект fast-track для БПЛА, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм FEDOROV.

Михаїл Федеров у своєму телеграмі підкреслив що Збройні Сили України не можуть боротися із ЗС РФ у кількості особистого складу, чи озброєння. Насамперед це аргументовано тактикою ведення бою. ЗСУ важливе кожне життя, кожного бійця. ЗС РФ використовує бійців як гарматне м’ясо, викидаючи їх підрозділ за підрозділом.

Саме тому технологічна перевага — єдине що може допомогти ЗСУ у боротьбі проти ворога із численною перевагою.

Проте було підкреслено, що технологічна перевага можлива лише за швидкого та оперативного розвитку да доставки їх до бійців. Саме тому програма пришвидшення виготовлення та постачання дронів набула підтримки міністерства економіки та уряду України.

Нагадуємо, раніше Україна демонструвала нові дрони-камікадзе.