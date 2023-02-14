Google проти фейків: новий інструмент для захисту від неправдивої інформації

Компанія Google стала боротися проти фейків. Компанія щодо боротьби проти фейкових новин щодо біженців з України до Німеччини, повідомляє “Преса України” із посиланням на Der Spiegel.

Світова пошукова компанія впевнена, що проти фейкової інформації треба боротись завчасно. Тому що вивести брехливі новини із людини набагато складніше ніж не дати їй прочитати ці фейкові новини.

Профілактичні заходи компанії пошириться на німецькомовний інтернет. Головною темою освітніх відеороликів будуть українські біженці, які шукають притулок у німецькій державі.

Анти-фейкова компанія буде базуватись на навчанні людей звертати увагу на фактори, які підказують, коли вони читають нейтральну інформацію, а коли читают те, що лише видається нейтральним, а насправді намагається змусити повірити в брехню.

Нагадуємо, фейк про поляків в ЗСУ було спростовано.