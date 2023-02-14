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Середа, 15 Лютого

Безпека понад усе: чому Путін обрав бронепоїзд для переміщень

Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний президент Російської Федерації почав активно користуватись бронепотягом, повідомляє “Преса України” із посиланням на центр “Досье”.

Ще з весни 2021 року, за словами журналістів, Володимир Путін почав активно користуватись бронепотягом. Це був час активної підготовки до повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації на територію України. Після початку війни, він став використовувати цей вид транспорта майже завжди.

Найчастіше бронепотяг використовували для поїздки до резиденції президента Російської Федерації.

Цей вибір транспорту міг бути аргументований безпекою. Немає трекінгів потягів, які працюють у реальному часі, на відміну від повітряного транспорту як літаки.

Також можливо, що це через положення резиденції. Небо над Чорним морем закрито через війну, а резиденція знаходиться на узбережжі Чорного моря.

Нагадуємо, Резніков сказав, що Путін ніколи не нападе на НАТО.

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