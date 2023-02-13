Збройні Сили РФ погрожують пенсіонерам Херсонщини: без російського паспорту – без пенсії

В Херсонській області пенсіонерам поставили ультиматум. Збройні Сили Російської Федерації погрожують відсутністю пенсії, якщо не брати паспорт РФ, повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук генштабу Збройних Сил України.

Мешканці тимчасово захоплених територій Херсонської області продовжують страждати. Пенсіонерам поступають загрози припинення виплат пенсій за відмови від російського паспорта. Можливо, ці дії з боку Збройних Сил Російської Федерації мотивовані пропагандою. Примусове надання російських паспортів пізніше буде подано у провладних російських засобах масової інформації як жест доброї волі. Немов мешканці окупованих територій самі захотіли приєднатись до Російської Федерації. Це зробить активні дії до звільнення територій з боку ЗСУ наступним приводом для спотворення дій українських військових.

Нагадуємо, раніше в Херсоні спалахнув будинок Червоного Хреста.