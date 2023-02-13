Україна закликає ООН до дії: зупинити катування політичних в’язнів на окупованій території

Українська держава має питання, яке хоче порушити на зустрічі з ООН, повідомляє “Преса України” із посиланням на інтерв’ю Дмитра Лубінця.

Українські політики відправили термінове послання Організації Об’єднаних Націй, яке закликає до запобігання катувань політичних в’язнів на території країни-окупанта. Наразі готуються ще листи даного формату, які будуть відправлені до інших міжнародних установ із метою припинення незаконного втримання українців на території Російської Федерації.

Потрапляють у ув’язнення українці на тимчасово окупованих територіях. Збройні Сили Російської Федерації знаходять їх та судять за російським законодавством. На тлі останніх подій, можливо це також мотивовано звільненням будівель для використання у власних цілях ЗС РФ.

Нагадуємо, G7 допомогли Україні з енергетикою.