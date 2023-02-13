Пакистанська дипломатія проти Росії: як Ісламабад підтримує Україну в поставках озброєння

Німеччина стала посередником для передачі снарядів “Граду” до України. Постачає бойові запаси Пакістан, повідомляє “Преса України”, із посиланням на The Economic Times.

Пакистан збільшив постачання озброєння України, використовуючи для цього німецькі порти. Понад 10 000 снарядів для реактивних систем залпового вогню “Град” вже надійшли на озброєння Збройних Сил України завдяки допомозі країни-партнера Пакистана та Німеччини, яка надала у використання свої порти. Також для більшої ефективності постачання бойових запасів разом із портами Пакистаном використовується польській маршрут.

Також підкреслюється, що Пакистан просив у Російської Федерації зниження цін на нафтопродукти, але Ісламабад регулярно постачає зброю Збройним Силам України.

Раніше країни-партнери надали Україні нові машини швидкої допомоги.