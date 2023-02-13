Хто відповідає за провал гуманітарної допомоги в Сирії? ООН визнала свою провину

На тлі слабкої реакції Організації Об’єднаних Націй на стихійне лихо у Сирії, сирійці розчаровані у роботі міжнародної структури, повідомляє “Преса України”, із посиланням на твіттер Мартіна Гріффітса.

Координатор надзвичайної допомоги з ООН наголосив, що організація наразі тримає позицію зізнання провини. Вони кажуть про те, що підвели людей, які потрапили в трагедію стихійного лиха в Сирії. Проте Організація Об’єднаних Націй збирається виправляти свої помилки. Саме на цьому Мартін Гріффітс концентрується на даний момент.

Ситуація у Сирії не покращується, війна ускладнює допомогу постраждалим від землетрусів. Тому гуманітарна допомога має пройти випробування перед тим як досягти цивільних громадян Сирії, які постраждали від стихійного лиха.

Нагадуємо, місія ООН в Оленівці була розпущена.