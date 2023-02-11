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Вівторок, 14 Лютого

Збройні сили РФ поповнюють свої сили в Чорному морі: на лінії фронту з’явилися 14 нових кораблів, включаючи ракетні носії

Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Станом на 11 лютого 2023 року у Чорному морі налічується більше десятка нових кораблів Збройних Сил Російської Федерації. Серед них три ракетоносії, повідомляє “Преса України”.

Очільниця “Півдня” заявляє, що ЗС РФ продовжує поповняти свої військові сили в Чорному морі. Шторми на території припинились, що надало можливість без природних перешкод плити до лінії фронту. Наразі налічуються 14 одиниць морської військової техніки, серед яких зокрема три ракетних носії, які можуть готуватись до наступного обстрілу української держави.

Гуменюк каже, що на тлі попередніх атак з використанням теперішнього бойового запасу, наступний удар “калібрів” буде становити близько півтора десятка ракет, які українській протиповітряній обороні буде потрібно знищити.

Нагадуємо, військові кораблі вже багато часу в Чорному морі.

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