Прорив для України: що очікувати на наступному ‘Рамштайні’

Наступного тижня почнеться новий “Рамштайн”, і як запевняє секретар РНБО, нова зустріч обіцяє бути продуктивною, повідомляє “Преса України”.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що постачання Збройним Силам України зброї з країн-партнерів буде відбуватися за планами, які вже зазначені серед високопосадовців. Тому він підкреслив, що на на наступному з 11 лютого 2023 року “Рамштайні” “буде відбуватись дуже багато цікавого”.

Ймовірно, таким чином Данілов хоче сказати, що плани України щодо отримання допомоги від партнерів дуже великі, або є багато питань, які представники української держави хочуть обговорити із членами “Рамштайну”.

Секретар РНБО не хоче розповідати подробиці завчасно, проте, він сказав, що нова зустріч буде новим проривом для України.

Попередній “Рамштайн” був присвячений енергетиці України.