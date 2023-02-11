Німеччина вимагає одну умову для допомоги жертвам землетрусу

Землетрус в Туреччині залишив багато турецьких громадян без домівок. Німеччина пропонує допомогу жертвам стихійного лиха, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал BILD.

Німецькі міністерства внутрішніх та зовнішніх справ домовились про надання віз жертвам землетрусу у Туреччині та Сирії. Європейська держава висунула лише одну умову для цього. Родичі постраждалих мають бути постійними мешканцями німецької держави.

Ненсі Фезер, міністр закордонних справ охарактеризувала це як бажання Німеччини допомогти нужденним, щоб жертви стихійного лиха могли знайти притулок та медицинську допомогу у Німеччині, оминаючи усі тяганини, необхідні для отримання візи на проживання у європейській країні. Обмеження щодо сімей, які проживають у Німеччини, мабуть, створено для того щоб не було перенаселення біженцями та просто громадянами, які хочуть покинути свої країни.

Нагадуємо, раніше Німеччина посилила допомогу Україні.