Розширення програми допомоги: Велика Британія

Велика Британія продовжує допомагати Україні. Планується розширення підготовки певних підрозділів Збройних Сил України. До них належать морські піхотинці та пілоти винищувачів.

Повідомляє “Преса України”.

Прем’єр-міністр Великої Британії 8 лютого 2023 року договорився із Володимиром Зеленським щодо розширення програм тренувань українських бійців. Сунак підкреслив що це необхідно для довгострокової допомоги Україні. Велика Британія зараз тренує українців щоб на неї не було можливості напасти також як напали Збройні Сили Російської Федерації. Головна мета розширення програм це озброєння та зміцнення Збройних Сил України.

Також прем’єр Британії сказав, що візит Зеленського це ознака довільної дружби між країнами. Можливо аргументовано це тим, що президент України з початку війни майже не залишає кордонів своєї країни, та не дозволяє це робити іншим чиновникам.

Нагадуємо, Велика Британія та Німеччина обговорювали поліпшення допомоги Україні.