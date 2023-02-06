Українські книги палають: хто спалює літературу

Українські книги палають у вогні. На території тимчасово захоплених міст української держави книги українського походження вилучаються, а потім спалюються.

Повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт Центру національного спротиву.

На тимчасово окупованих українських територіях Збройні Сили Російської Федерації вилучають українськи книги. Потім конфісковане майно громадян спалюється у котельнях.

Як зауважив Центр національного спротиву, російські військові не виправдовують свої дії. Вони не кажуть громадянам тимчасово окупованих територій, що вилучають літературу, яка пропагандує “нацизм”. Проте всі українські книги вже були додані до переліку “нацистської” літератури.

Таким чином військові Росії можуть створювати зовнішній вигляд того, що мешканці окупованих територій дійсно покинули все українське та долучились до Російської Федерації.

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