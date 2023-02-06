Головний аргумент України: входження до НАТО завдяки досвіду

Де-факто українська держава вже є частиною Альянсу НАТО. Залишилось юридичне ухвалення цього рішення.

Повідомляє “Преса України”.

Олексій Резніков заявив, що на саміті Альянсу була підтверджена теза про те, що головна загроза для НАТО це Російська Федерація. А також те, що українська держава єдина, яка має досвід у боротьбі з цим ворогом, що має стати важливим аргументом для вступу до Альянсу. Додаючи до цього те, що навчання, озброєння, яке надається країні та бойовий досвід, який Збройні Сили України отримують зараз роблять з української армії найкращих воїнів в Європі.

Закінчив Олексій Резніков словами про те, що українська держава змогла інтегрувати систему LOGFAS для логістики та контроля військових складів. Що знову аргументує Україну як кандидата, який швидко навчається.

Нагадуємо, на НАТО РФ не буде нападати.