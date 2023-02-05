Військові навчання в Італії: міністр оборони Італії

Військові Збройних Сил України проводять військові тренування в Італії.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Fattieavvenimenti.

Країни-партнери постачають українським військовим технологічну зброю, проте залишається необхідність тренувань з її експлуатації. Для того щоб Збройні Сили України мали представлення як використовувати нове для себе обладнання, вони проходять тренування за кордоном.

Наразі захисники української держави проходять тренування в Італії. За інформацією італійських засобів масової інформації ЗСУ там проходять курси тактики спецназу, техніки рейду та диверсій. Українські військові завдяки підтримці країн-партнерів стають сильнішими та розумнішими щоб боротись проти агресії Збройних Сил Російської Федерації.

Українські танкісти перебувають на тренування в Польщі.