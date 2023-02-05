Понад 1 500 полонених: повернення додому

Більше 1 500 тисяч військовополонених українців було звільнено з початку повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації на територію України.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук звернення чинного президента України.

Володимир Зеленський у своєму офіційному фейсбуці звернувся до українців із новиною. Від 24 лютого 2022 року українська держава звільнила понад 1 500 своїх полонених громадян. Точна кількість звільнених полонених українців становить 1 765 людей.

Також чинний президент України висловив свою щиру подяку усім, хто долучився до звільнення полонених громадян української держави. Також Зеленський підсумував, що головний сенс того, що робить Україна — відновлення та захист нормального життя людей у вільній країні.

Раніше з полону було звільнено 33 офіцери та17 рядових