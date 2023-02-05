Мінометний обстріл: Сумська область

Сумська область зазнала мінометних атак з боку Збройних Сил Російської Федерації,

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал ОК “Північ”.

В посту в телеграмі зазначено, що 5 хвилин, з 6:30 до 6:35 надходили повідомлення про приліт в кількості 3 одиниць бойових припасів. Ці атаки не нашкодили особовому складу війська української держави та військовій техніці. Про інфраструктуру населеного пункта Нововасилівка та його цивільних громадян інформації не надходило.

Також був обстріл з 13:00 до 13:05. Під час нього Середина-Буда зазнала 4 прильоти бойових припасів Збройних Сил Російської Федерації. Втрат серед військових та техніки немає. А інформація про ушкодження від обстрілу інфраструктури та поранення цивільних громадян наразі уточняється.

Нагадуємо, раніше Україна зазнала 200 ударів ЗС РФ.