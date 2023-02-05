Дрони з Чорного моря: розвідка РФ

Збройні Сили Російської Федерації знов використовують дронів. Розвідка безпілотними літальними засобами проходила з боку Чорного моря.

Повідомляє “Преса України”.

4 лютого 2023 року Збройні Сили Російської Федерації запустили розвідувальні БПЛА з боку Чорного моря, про що свідчить Наталія Гуменюк.

Гуменюк заявила, що ці дії з боку російської армії можна трактувати як масштабний збір інформації. Для цього вони підключили безпілотники, які Збройні Сили України результативно збивають. Інколи зі звичайної стрілецької зброї. На тлі посилення присутності в Чорному Морі, Наталія Гуменюк сказала, що Збройні Сили Російської Федерації спрямували свої плани на Миколаївську та Одеську області України. Для того армія країни-агресора й збирає якомога більше інформації з повітря.

Нагадуємо, раніше ЗС РФ почали поповняти свої ряди ув’язненими жінками.