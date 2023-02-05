5 лютого світло буде: Запоріжжя та Сумщина

5 лютого 2023 року Сумська та Запорізька області України не будуть без світла.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Сумиобленерго.

Сумиобленерго у своєму фейсбук пості заявили, що не планується відключень електроенергії на 5 лютого 2023 року.

Запорізька енергетична компанія також не планує відключення через погодні умови в місті.

Ліміти використання електричної енергії в області не було порушено, можливо, через те, що були запроваджені зниження цін для тих, хто дотримується графіків та лімітів, та ігнорування знижень для порушників. Відсутність порушень лімітів на електрику на Запоріжжі дозволила обійтися 5 лютого без стабілізаційних відключень. Проте до посту було додано те, що за зміни ситуації з лімітами потреба в стабілізації буде, та відключення будуть.

Під екстрені відключення світла вже потрапляли декілька українських регіонів.