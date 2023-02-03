Зрадник заарештован: передача інформації ЗС РФ

За передачу інформації про ЗСУ Збройним Силам Російської Федерації засудили двох жителів Донецької області.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Донецької обласної прокуратури.

Мешканець Дружківки використовував месенджер для перемовин із своєю тіткою, яка наразі перебуває в Російській Федерації. Чоловік неодноразово повідомляв їй інформацію щодо позицій Збройних Сил України. Йдеться про особистий склад, танки, вантажівки на території Бахмута.Цією інформацією з великою ймовірністю могли скористатися Збройні Сили Російської Федерації, тому від початку повномасштабної війни розповсюдження інформації заборонено. Чоловік порушив цю заборону, тому суд позбавив його волі терміном на 5 років та 3 місяці. Заборона про розповсюдження інформації, яка може бути потенційно використана ворогом продовжує бути активною.

Нагадуємо, це не перший випадок затримання зрадників. Також був заарештований вчитель, який здавав координати позицій ЗСУ.