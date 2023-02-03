Заарештування агентів: спецоперація СБУ

Служба Безпеки України провела операцію по захвату агентури Російської Федерації. Захоплено группу ФСБ, які завідували позиції українських військових та передавав інформацію Збройним Силам Російської Федерації.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на відеофіксацію операції по захопленню.

Генеральний Штаб України в своєму фейсбуці опублікував відеофіксацію того як Служба Безпеки України заарештовує агентуру Російської Федерації.

В опису фіксації заявлено, що СБУ захопили группу агентів Федеральної Служби Безпеки, для цього провели спеціальну операцію у Дніпропетровській області.

Зловмисники збирали розвіддані про спецпризначенців ЗСУ, інженерні укріплення, а також навчальні полігони, які підлягають конспірації. Для здійснення цієї задачі агентами проводилось постійне розширення сфери своїх інформаторів у прифронтових зонах.

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