“Світло не плануємо відключати”: Суми залишаться з енергією

3 лютого 2023 року в Сумах не планується відключення світла.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Сумиобленерго.

Станом на 2 лютого Сумиобленерго заявляють, що не планують 3 лютого відключати електроенергію в місті задля стабілізації проблем з енергетичною інфраструктурою після агресії Збройних Сил Російської Федерації.

Вони підкреслили, що при зміні ситуації будь яким чином, інформація буде надана на офіційних інформаційних ресурсах. Також активним чином споживання електричної енергії в Україні стали похолодання. Зима була теплою, однак, несподівані похолодання становились випробуванням для порушеної енергетичної інфраструктури України. Також таким чинником дефіцитів є порушники режимів ліміту електричної енергії, через яких в деяких областях України вимикали світло для стабілізації ситуації.

Раніше Сумщина зазнала авіаційний удар, який мог вивести з ладу енергетичну інфраструктуру.