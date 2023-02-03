Обстріл Харківщини: 3 людини поранено

2 лютого 2023 року Харківщина зазнала атаки з боку Збройних Сил Російської Федерації. Поранено 3 громадян України.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм голови Харківської ОДА.

Прикордонні населені пункти Харківської області зазнали атаки зранку 2 лютого. Як наслідок агресії ЗС РФ було пошкоджено приватні будинки в кількості 8, а також 3 поранених українця.

Голова Харківської обласної державної адміністрації підкреслив що Збройні Сили України щодня докладають усіх зусиль для поліпшення оборонних здібностей прикордонних зон, та протистояння Збройним Силам Російської Федерації.

Раніше Збройні Сили Російської Федерації атакували Куп’янськ, під час ударів зазнали поранень два громадянина харківського населеного пункта.

Харківщина й раніше зазнавала атак ЗС РФ та були відомі наслідки.