Атаки з чотирьох напрямків: сталі відомі деталі

Військові Збройних Сил Російської Федерації наступають з чотирьох напрямків. Збройні Сили України змогли ліквідувати зенітно-ракетний комплекс російських військових.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Генерального штабу України.

Генеральний штаб України в своєму фейсбуці опублікував пост, в якому доповів про те, що ЗС РФ завдали ракетного удару по Харківській області. Внаслідок цієї атаки була уражена цивільна інфраструктура Барвінкова та його цивільні громадяни.

Активні дії з боку Збройних Сил Російської Федерації продовжуються з Бахмутського, Лиманського, Новопавлівського, та Авдіївського напрямків. Військові Російської Федерації продовжують озброєну агресію проти українських границь, здійснюючи реактивні обстріли. 3 лютого було здійснено 20 обстрілів з РСЗВ ЗС РФ.

Також Збройні Сили Російської Федерації використовують на Запоріжжі запальні боєприпаси.