Херсонські комунальники: “врегулювання безпорядків триває”

Підприємства комунального характера продовжують врегулювати ситуацію щодо безпорядків у Херсоні.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм пост Херсонської міської ради.

Комунальники прибирали з вулиць Херсона опале листя, гілкі та сміття з 26 по 28 січня 2023 року.

До праці залучено 98 працівників, 13 одиниць техніки задіяно, загалом вивезено 102 тонни сміття.

Сьогоденна ситуація в країні є частиною причин того, що комунальні працівники зібрали стільки сміття. В деяких регіонах України вже було запроваджено сортування сміття, проте є люди, які досі не допомагають комунальним підприємствам робити їх міста чистішими.

Нагадуємо, чистота міста в першу чергу залежить від цивільного населення цього міста, тому потрібно слідкувати за собою та найближчими особами щодо дотримання норм підтримання чистоти.

Раніше щодо комунальних послуг звітували українські депутати.