Анонс держдепа США: вирішення питання про танки

Американська чиновниця Венді Шерман зробила заяву, що найближчим часом питання щодо важкої військової техніки буде вирішено. Вона говорила про постачання танків бійцям Збройних Сил України.

Повідомляє “Преса України”

Венді Шерман своєю заявою відповіла на запитання щодо поставки танків українській державі, які наразі є дуже важливими як для українців, так і для всього світу.

Також чиновниця Сполучених Штатів Америки нагадала слова президента США Байдена. Він сказав, що кожна країна має сама вирішувати та затверджувати, в якому об’єму і яку саме військову техніку вона може постачати українській державі на потреби Збройних Сил України.

Венді Шерман закінчила свою заяву словами про те, що найближчим часом ми можемо дізнатись відповіді на деякі з питань щодо постачання танків українським військовим з метою протистояння Збройним Силам Російської Федерації.

Раніше передача танків стала причиною сварки закордонних чиновників.