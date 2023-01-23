Зупинка електротранспорту: наслідки дефіциту електроенергії

Робота електричних видів транспорту у Дніпрі зупинена. Відключення процесів використання цього виду транспорту буде продовжуватись до 26 січня включно.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на сайт транспортної інфраструктури Дніпра.

У Дніпрі сталося примусове відключення електричного транспорту до 26 січня включно. Ймовірно це наслідок ушкодження інфраструктури міста під час атак Збройних Сил Російської Федерації. Також свою роль у рішенні ради Дніпропетровської області грає дефіцит енергоенергії в Україні.

Влада Дніпропетровської області зазначає, що вже зараз докладає всіх можливих зусиль для того щоб вирішити цю проблему. Вони обрали діалог із енергетичними компаніями міста, а також посилення автобусних маршрутів за допомогою приватних перевізників..

Нагадуємо, раніше 4 українські області були знеструмлені.